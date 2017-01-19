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Podolski tarihe geçti!
19 Ocak 2017 , 11:28
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski sahada kaldığı sürede skora katkı verme konusunda Galatasaray tarihine geçti.
Sahaya çıktığı maçlarda her 41 dakikada bir skora katkı yapan yıldız oyuncu, 26 gol atarken 14 asist yaptı.
Galatasaray'ın golcüsü Podolski'nin ismi, son zamanlarda Çin ile anılıyor.
Lukas Podolski, 4 Temmuz 2015'te 2.500.000 Euro bonservis bedeliyle 3+1 yıllığına Galatasaray'a transfer olmuştu.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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