- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Quasion için flaş açıklama!
19 Ocak 2017 , 16:15
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Robin Quaison için, genç futbolcunun Türkiye temsilcisi Hasan Eğilmez önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Eğilmez, ''Gana asıllı Robin Quaison, Palermo'da forma giyiyor. İlk başta ilgilenenler oldu ancak şu an Türkiye için herhangi bir gelişme yok. Türkiye'yi çok seviyor. Tercihi Türkiye'den yana. Ancak henüz Türkiye'den ilgilenen kulüpler yok. İngiltere'den talipleri var. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek. Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için İngiltere'de oynayabilir. Palermo kulübü 1 milyon civarı bonservis bedeli talep ediyor. Pazarlıklar da olabilir. Kulüp düşme hattında mücadele ediyor'' dedi.
Astana'da oynayan ve Türk takımlarının gündemine gelen Patrick Twumasi'nin de temsilcisi olan Hasan Eğilmez, ''Astana'nın oyuncusu. Tumasi ile ilgilenen ve bizi arayan birkaç takım oldu. 3 büyüklerden çok ciddi ilgilenen vardı ancak son anda vazgeçti. Kendisi Türkiye'den gelen tekliflere açık'' şeklinde konuştu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar