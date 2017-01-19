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Rodallega olmazsa hedef Konate!

Tarih19 Ocak 2017 , 09:24

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Rodallega olmazsa hedef Konate!

Trabzonspor’da sıcak saatler yaşanıyor... Bordo-Mavililer’in Rodallega transferinde pürüz çıktı! Akhisar Belediyespor, Rodallega’nın bonservis bedelinde artış yapınca, Karadeniz temsilcisini kızdırdı.

Trabzonspor, ücret konusunda “önceki konuştuklarımız geçerlidir, daha da ötesi yok” cevabı vererek, Akhisar’a karar vermesi konusunda cumaya kadar süre tanıdı.

Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise alternatif hazır: Moussa Konate. İsviçre’nin Sion takımında oynayan Senegalli genç forvet Moussa Konate, bu sezon ligde 17 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı. Senegal A Milli Takımı’nın formasını da 20 kez giyen genç futbolcu, 7 gole imza koydu. 1.83 boyundaki Konate için Trabzonlu yöneticilerin görüşmelere başladığı öğrenildi.

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