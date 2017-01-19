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Rodallega'da mutlu son!

Tarih19 Ocak 2017 , 19:35

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Rodallega'da mutlu son!

Trabzonnspor  Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı. 

FANATİK'e konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.

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