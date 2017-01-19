Stancu imzayı attı!

Bursaspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp ikinci başkanı Ali Ademoğlu, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yeşil-beyazlı kulübün her zaman taraftarına en saygın, kariyeri yüksek oyuncuları almak istediğini, "transfer olsun" diye transfer yapmadığını söyledi.

Ara transfer döneminde Ankaragücü'nden Onur, Slovenya Milli Takımı'nda forma giyen Boban ile Stancu'yu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Ademoğlu, ''Stancu'nun üst düzey futbolunun yanı sıra karakteri bizim için önemliydi. Ankara'da yaptığımız görüşmelerde kendisi Bursaspor'a gelmek için istekliydi. Kendisiyle 2,5 yıllık anlaşma gerçekleştirdik. Bursaspor'a ve Türk sporuna önemli hizmetler verecektir.'' diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a transferden dolayı teşekkür eden Ademoğlu, "Bu transfer olmayacaktı. Bizim baskılarımızla yapıldı. Gençlerbirliği ile 750 bin avro, oyuncuyla ise yarım sezon için 500 bin, diğer seneler için yıllık 900 bin avro olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Ademoğlu, 1-2 transfer daha gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Stancu: "Burası büyük bir kulüp"

Yeşil-beyazlıların yeni transferi Stancu ise Bursaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kariyeri için büyük adım attığını vurgulayan Stancu, şunları kaydetti:

''Bursaspor büyük hedeflere oynayan bir takım. Böyle bir kulübe gelmek büyük bir mutluluk. Bursaspor'un hedefinin büyük olması sorumluluğu da arttırıyor ama bu bende baskı oluşturmayacak. Daha çok başarma isteği oluşturacaktır. Bursaspor camiasına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de oynadığım takımlarda Bursaspor'a karşı hep zor maçlar oynadık. Hep iyi kadrolar kuran ve her sezon en iyi oyuncuları getirmeye çalışan bir Bursaspor imajı var. Burası büyük bir kulüp. Şimdi bana düşen şey bu onuru yaşamak ve Bursaspor'a performans olarak büyük bir takım olmasının hakkını vermek. Bizim için güzel günler yakın. İyi sonuçları tekrardan alacağımıza inanıyorum.”

Stancu, 6,5 haftadır sakatlığıyla boğuştuğunu anımsatarak, ''Şu anda maç yapmak için çok açım. Bugün ilk defa takımla çalışacağım. Yüzde 100 değilim ama bir hafta, 10 gün içinde fiziksel olarak maç oynamaya hazır olacağıma inanıyorum. Türkiye'den ve yurt dışından da teklifler aldım ancak Bursaspor'dan gelen tekliften sonra başka kulüpleri düşünmedim.'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kendisini 2,5 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayan Stancu, 30 numaralı yeni formasıyla basın mensuplarına poz verdi.