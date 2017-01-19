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Stancu takımla ilk antrenmana çıktı

Tarih19 Ocak 2017 , 21:24

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Stancu takımla ilk antrenmana çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından, taktik idmanı yaptı.

Yeşil-beyazlıların Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu, imza töreninin ardından antrenmana katılarak, yeni takımıyla ilk çalışmasına çıktı.

Bursaspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.

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