Trabzonspor Rodallega transferinde sona geldi!

Trabzonspor, santrafor transferinde listenin en başındaki Hugo Rodallega'dan cevap bekliyor.

Son olarak başkan Muharrem Usta'yla İzmir'de görüşen Kolombiyalı oyuncu "düşünmek istiyorum"yanıtını verirken bordo mavili yönetim Rodallega'dan akşama kadar kararını vermesini istedi.

Kamp döneminden bu yana Rodallega ile görüşmelerini sürdüren bordo mavili yönetim, transferin olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanmasını istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da santrafor transferinin bir an önce bitmesini istediği ve gelecek oyuncunun takıma olan adaptasyonu için çok uzun vakitlerinin olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Öte yandan önceliği Hugo Rodallega'ya veren Trabzonspor yönetimi, golcü oyuncuda pürüz çıkması halinde Moussa Konate ile her konuda anlaştı.

İsviçre liginde Sion forması giyen Senegalli oyuncunun kulübü ve kendisiyle Belek kampı sürecinde görüşen bordo mavililer Rodallega'nın durumuna göre bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Bu arada Moussa Konate'nin kulübü Sion'la sözleşmesi sezon sona eriyor.

BeinSport