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Trabzonspor'dan flaş Caceres açıklaması!

Tarih19 Ocak 2017 , 20:26

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AJANSSPOR ÖZEL -Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferinden vazgeçildiği ile ilgili sorulara yanıt veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bugün 16:00'da sağlık kontrolü bitti. Sonuçlar henüz elimize ulaşmadı.Trabzon'dan da bir tane doktor kontrol sırasında yanında. Henüz sonuçları almadık şu ana kadar vazgeçilmiş bir durum yok." açıklamasında bulundu.

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