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Trabzonspor'dan flaş Caceres açıklaması!
19 Ocak 2017 , 20:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR ÖZEL -Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Transferinden vazgeçildiği ile ilgili sorulara yanıt veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bugün 16:00'da sağlık kontrolü bitti. Sonuçlar henüz elimize ulaşmadı.Trabzon'dan da bir tane doktor kontrol sırasında yanındaydı. Henüz sonuçları almadık şu ana kadar vazgeçilmiş bir durum yok." açıklamasında bulundu.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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