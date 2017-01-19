Tudor'un gözü Galatasaray'da!

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor'un Hırvat hocası Igor Tudor, "İstanbul'da oynağımız maçta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Dolayısıyla bu maçın önemi bizim için ayrı. Oyuncularım ve ben bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Kardemir Karabükspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda taktik ağılıklı çift kale maç yaptı.



İlk 10 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmana Afrika Kupası'nda bulunda, Yatabare, Traore ve Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Rybka ile Alexe ve Skulason katılmadı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, hafta sonu önlerinde çok zorlu Galatasaray maçı olduğunu ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.



Sezonun ilk maçında İstanbul'da oynadıkları müsabakada talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Tudor, "Dolayısıyla bu maçın önemi bizim için ayrı. Oyuncularım ve ben bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. En iyi dönemimizde değiliz. Afrika Kupası'nda olan 3 tane oyuncumuz var onların eksikliklerini hissediyoruz. 2 transfer yapmayı planlıyorduk ilk 11'de oynayabilecek ve onlarında eksikliğini sayabiliriz. Bunlar bahane değil ama şu an maça hazırlanıyoruz.Geçen hafta taraftardan memnumun. Bu haftada beklentim çok büyük. Galatasaray taraftarları da olacaktır ama bu hafta çoğunluk Karabükspor taraftarından yana olacaktır. Onları bekliyoruz" dedi.



Galatasaray'ın yeni transferi eski öğrencisi Rodrigues ile Bruma'ya karşı önlemler alıp almayacakları yönünde bir soruya ise, Tudor, "Büyük takımlara ve büyük oyuncular karşı her zaman önlem almak gerekir. Bu iki oyuncuya karşı önlemlerimizi alacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve iyi hazırlanıyoruz. Cumartesi nasıl bir mücadele olacağını göreceğiz" diye cevapladı.