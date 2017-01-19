Ve son karar: Transfer orta sahaya!

Ara transferde şimdiye kadar Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı kadrosuna katan Galatasaray, UEFA’nın koyduğu sınırlama nedeniyle kadroya ancak bir takviye yapabilecek. İsmi forvet ve savunmacılarla anılan Cimbom, beklentilerin aksine orta sahaya bir futbolcu almayı düşünüyor. Yöneticiler, son dönemde performansında düşüş olan Selçuk İnan'ın artık takımın yükünü kaldıramayacağı görüşünde.

G.SARAY Yönetimi, UEFA’nın koyduğu 65 milyon Euro’luk bütçe kısıtı nedeniyle son transfer hakkını da orta saha bölgesi için kullanmaya karar verdi. ‘Stoper mi, yoksa forvet mi alınacak’ diye sorulurken yönetiminin aldığı bu kararda takım içindeki tablo göz önüne alındı. Orta sahaya transfer kararı alınmasında şunlar etkili oldu:

POLDİ’Yİ KOLAYCA BIRAKMAYACAKLAR

KULÜP, Lukas Podolski’yi kolayca bırakmaya niyetli değil. Vissel Kobe iyi bir teklif yapmazsa Alman yıldızın transferine izin verilmeyecek. Podolski’nin takımda kalması halinde ise forvete takviye yapılmayacak. Alman yıldızın başarılı bir form grafiği ile takıma dönmesi, Elazığspor maçında kaydettiği 2 gol ve başarılı oyunun yanı sıra Eren, Rodrigues ve Sinan’ın da bu mevkide oynayabilmesi nedeni ile forvet bölgesi tercih edilmedi

STOPERDE ALTERNATİF ÇOK

RIEKIRINK, Ahmet Çalık’a çok güveniyor ve bu futbolcunun stoper bölgesindeki soruna çare olacağına inanıyor. Koray Günter’in takıma dönmesi, Chedjou’nun da halen Galatasaray kadrosunda yer alması nedeniyle stoper bölgesinde 5 farklı alternatifi bulunan sarı kırmızılılar, bu nedenle defans hattına takviye yapma kararını da rafa kaldırdı.

SELÇUK’UN FORMU DÜŞÜK

VE orta saha takviyesinin nedeni: Galatasaray, sakatlıktan döndükten sonra bir türlü eski formuna kavuşamayan tecrübeli ismi Hamit Altıntop ile yollarını ayırdı. Sezon başında Porto’dan kiralanan Josue de bir türlü istenileni veremiyor. Galatasaray’ın bu bölgedeki alternatifleri de Tolga Ciğerci, Selçuk İnan ve Nigel De Jong ile sınırlı. Camiada, kaptan Selçuk İnan’ın son haftalarda performansında form düşüklüğü yaşandığı düşüncesi hakim. Bu nedenle Galatasaray yönetimi son transfer hakkını orta saha takviyesinden yana kullanmaya karar verdi.

Hürriyet