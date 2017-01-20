10 numara Brezilyalılar öne çıktı!

Fenerbahçe Yönetimi, 10 numara transferi için umutla Mehmet Ekici’den güzel haber gelmesini bekliyor. Bir yandan da alternatif isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İşte son gelişmeler

Mehmet Ekici

Yıldız futbolcu, Trabzonspor Yönetimi’nin tüm baskılarına rağmen Fenerbahçe dışında bir takıma gitmeme konusunda kararlı. Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon Euro’luk teklifi halen geçerli. Trabzon cephesi ilk etapta bu teklifi geri çevirmişti. Ancak Fenerbahçe Yönetimi ve teknik heyeti, Bordo-Mavililer’in bu inadının kırılacağı konusunda umutla beklemeye devam ediyor.

Son olarak Advocaat, Mehmet Ekici’yi takımda görmek istediğini tekrarlamış, Trabzonspor’un yaptıkları iyi teklifi neden kabul etmediğini anlayamadığını söylemişti. Ekici de Fırtına’nın U21 takımıyla çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor inadından vazgeçmezse, yıldız futbolcu, sezon sonunda Sarı-Lacivertliler’e imza atacak.

Sergiy Sydorchuk

Fenerbahçe ile adı anılan Ukraynalı oyuncuyla ilgili son açıklama vatandaşı Karavaev’den gelmişti. 24 yaşındaki oyuncu, takımının Sydorchuk ile yakından ilgilendiğini söylemişti. Ekonomik kriz yaşayan Dinamo Kiev, yıldız futbolcularını bir bir elden çıkarmaya hazırlanıyor. Sydorchuk da ayrılacak isimler arasında. Karavaev, 25 yaşındaki vatandaşını Fenerbahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim ise Dinamo Kiev ile pazarlıklara başladı. Ancak İtalyan ekibi Roma ile İspanya’dan bazı takımların da devrede olması nedeniyle Dinamo Kiev, 10 milyon Euro’dan başladığı pazarlıklarda rakam düşürmeye yanaşmıyor. Fenerbahçe ise ilk etapta oyuncuyu kiralayıp sezon sonunda satın almak istiyor.

Lucas Lima

Santos forması giyen Sambacı için Fenerbahçe, bu ayın başlarında Brezilya ekibiyle masaya oturmuştu. Santos Yönetimi kapıyı 10 milyon Dolar’dan (38 milyon TL) açmış, Mehmet Ekici konusunda o dönemde olumlu gelişmeler yaşanınca Sarı-Lacivertliler pazarlıklara devam etmemişti.

Lima’ya Kanarya dışında başka bir talip çıkmaması ve oyuncunun Brezilya ekibinin sözleşme uzatma talebini geri çevirmesi nedeniyle Fenerbahçe bir kez daha Santos’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu arada Sarı-Lacivertliler’in, ilk görüşmede 26 yaşındaki oyuncu ile senelik 2 milyon Euro’dan (8.1 milyon TL) el sıkıştığı da iddia edilmişti.

Ganso

Adı hem Trabzonspor, hem de Fenerbahçe ile anılıyor. Ganso, Brezilya’da Santos ve Sao Paulo forması giydiği dönemde de Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelmişti. Ancak sonradan İspanya’nın Sevilla takımına transfer oldu. Sezonun ilk bölümünde burada bekleneni veremeyince, kiralık olarak gönderileceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

Fenerbahçe de bu nedenle 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Güney Amerika’da güçlü bir oyuncu izleme ağına sahip olan Sarı-Lacivertliler’de oyuncu izleme komitesinin de Ganso için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Everton Ribeiro

Everton Ribeiro, Cruzeiro forması giydiği dönemde Sarı-Lacivertliler’in radarındaydı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’den Al-Ahli, 15 milyon Euro’ya geçen sene ocak ayında bu işi bitirdi. Brezilyalı yıldız, bu sezon 11 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Ancak 27 yaşındaki oyuncunun, rekabetin daha yüksek olduğu bir lige gitmek istediği ve ayrılma talebinde bulunduğu iddia edildi. Moussa Sow’un satışında ve bu sezon geri kiralanması sırasında Al-Ahli ile yakın ilişkiler kuran Fenerbahçe, Ribeiro’nun gözden çıkarılması halinde futbolcuya talip olacaklarını bu kulübe iletti.

Hernanes

10 numara adayları arasında bir diğer Brezilyalı da Hernanes. Sambacı, sezon başında da Fenerbahçe’yle anılmış ancak Juventus’ta kalıp, Allegri’den formayı kapmak için mücadele etme kararı almıştı. 31 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda 13 resmi maçta oynayabildi. İlk 11’de fazla şans bulamayan Hernanes için Sarı-Lacivertliler bir kez daha girişimde bulunabilir.

Diğer adaylar konusunda beklenen gelişmeler sağlanamazsa, Hernanes’in yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin oyuncuyu göndermeye hazır olan Juventus’la anlaşması pek zor olmaz ancak Juve’de her şeye rağmen mutlu olan tecrübeli futbolcuyu ikna etmesi kolay olmayacak.