10 numaraya van Persie!

Dick Advocaat, Başakşehir maçı öncesi vatandaşıyla yakından ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna almadığı RvP için özel çalışma programı hazırladı. Golcü oyuncu, kondisyon eksiğini kapatmak için bu programı harfiyen uyguluyor. Robin van Persie, ligdeki kader maçı olan Başakşehir mücadelesinde takımın 10 numarası olacak...

Fenerbahçe’de artık herkesin aklı fikri Başakşehir ile pazar günü oynanacak karşılaşmada. Sarı-Lacivertliler bu mücadeleyi kaybederse, lige büyük ölçüde havlu atacak. Beraberlik bile Kanarya’nın şampiyonluk hayallerini suya düşürecek. Dick Advocaat, bu karşılaşma öncesi işi sıkı tutuyor. Hem rakibi en iyi şekilde analiz edip, oyun planını oluşturmak için yardımcılarıyla fazla mesaj yapıyor hem de futbolcularını bu kritik karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlama çalışıyor. Advocaat’ın bu kritik sınav öncesi en çok üzerinde durduğu isim ise Robin van Persie.

Sıkı bir şekilde çalışıyor

Yıldız futbolcu, önce sakatlığı ardından da dedesinin hastalığı nedeniyle ülkesine gittiği için kampta arkadaşları kadar çalışamamıştı. Advocaat, Van Persie’yi Gençlerbirliği maçının kadrosuna almayarak İstanbul’da bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, kondisyon eksiği bulunan öğrencisi için özel bir antrenman programı hazırladı. Van Persie bu programa bağlı olarak hırslı bir şekilde çalışarak Başakşehir maçına hazırlanıyor.

Beklentilerin farkında

Deneyimli teknik adam, vatandaşını pazar günkü karşılaşmada forvette değil, 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlıyor. Yıldız futbolcu, önümüzdeki 3 gün boyunca taktik antrenmanlarda bu bölgede görev alacak. Advocaat’ın ve yönetimin kendisinden büyük beklentileri olduğunu bilen Robin van Persie, takımının en büyük sıkıntısı olan 10 numara eksikliğini gidermeye çalışacak. (Fanatik)