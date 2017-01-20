Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, henüz bir teknik direktörle anlaşılamaması nedeniyle karşılaşmaya altyapı hocaları nezaretinde hazırlanıyor.

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, içinde bulundukları sıkıntılı duruma karşın, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Hüseyin Kalpar'a teknik direktörlük hayatında başarılar dilerken, "Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Altyapı hocaları nezaretinde bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Başarılı bir sonuç alabilmek için çalışacağız." diye konuştu.

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural'ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey'in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını kaydetti.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.