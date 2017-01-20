Gençlerbirliği'nde Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü. Özat, idman öncesinde futbolcularıyla sahada bir süre toplantı yaptı. Antrenmana koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tam sahada taktik maç yaptı.

Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Samuel Owusu ve Umut Sözen katılmazken, Selçuk Şahin fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla 22 Ocak Pazar günü oynayacağı Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.