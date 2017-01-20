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Lütfi Arıboğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Tarih20 Ocak 2017 , 16:26

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Lütfi Arıboğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Basketbol Takımı eski kaptanlarından ve Galatasaray Sportif A.Ş eski genel müdürü Lütfi Arıboğan’ın önceki gün hayatını kaybeden kendisi gibi sporcu olan babası Adana Demirspor’un eski futbolcularından ‘Met’ lakaplı Ahmet Arıboğan defnedildi.

Kabasakal Mezarlığı’nda yapılan törene Lütfi Arıboğan’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Aytaç Durak ile Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü de katıldı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Arıboğan, aile mezarlığına defnedildi.

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