Aatif hangi takıma gidecek?

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözle bakılan Aatif’a Trabzonspor başta olmak üzere Antalyaspor, Rizespor, Bursaspor ve Konyaspor’dan ciddi teklifler gelmişti. Yurtdışından da benzer öneriler aldığı öğrenilen yıldız oyuncu bu seçeneği 2’ye indirdi: Bursaspor ve Konyaspor...

Sezonun ikinci yarısında Yeşil-Beyaz forma giymesi neredeyse kesin olan Aatif, bu konuda tercihi ise kulübüne bıraktı. Her iki takımdan aldığı tekliften de son derece memnun olduğu öğrenilen, Aatif’ın, menacerine, “Bursa ve Konya ilgi duyduğum kulüpler. İkisinde de oynamak isterim. Hangisi kulübümle anlaşırsa, o takıma imza atarım” dediği öğrenildi.

Gözler Fenerbahçe’de

Bu gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe’ye çevrildi. Bursa’nın teklifi kiralık olduğu için oyuncuyu bonservisle kadrosuna katmak isteyen Konya’nın teklifinin şu anda daha cazip durduğu gelen haberler arasında. Birkaç güne kadar Fenerbahçe’nin kararını vermesiyle oyuncunun iki takımdan hangisinin formasını giyeceği belli olacak.



Kaynak : Fanatik