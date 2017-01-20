- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Adriano dünya devine önerildi!
20 Ocak 2017 , 10:01
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sky Italia'da yer alan habere göre Patrice Evra ile yolları ayırmak üzere olan Juventus'a menajerler aracılığıyla Adriano önerildi. Torino ekibinin ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Juventus'un sol bek için düşündüğü asıl isim Sead Kolasinac. Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boşnak oyuncu devre arasında da takıma katılabilir.
Bu ay başında Katalan basınında yer alan haberde Adriano'nun Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ayrılmak istediği iddia edilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar