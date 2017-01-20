Adriano dünya devine önerildi!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre Patrice Evra ile yolları ayırmak üzere olan Juventus'a menajerler aracılığıyla Adriano önerildi. Torino ekibinin ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Juventus'un sol bek için düşündüğü asıl isim Sead Kolasinac. Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boşnak oyuncu devre arasında da takıma katılabilir.

Bu ay başında Katalan basınında yer alan haberde Adriano'nun Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ayrılmak istediği iddia edilmişti.