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Advocaat istedi, Fenerbahçe imzaladı!
20 Ocak 2017 , 17:11
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- Spor Toto Süper Lig
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Fenerbahçe, genç futbolcusuna profesyonel sözleşme yaptı.
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Kadir Kaan Özdemir ile profesyonel sözleşme yapıldı.
Hollandalı teknik adamın izleyip beğendiği genç futbolcu, stoper bölgesinde görev yapıyor.
Advocaat'ın raporu sonrası 17 Ocak'ta profesyonel olan Kadir Kaan, 18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında ilk 11'de forma giydi.
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