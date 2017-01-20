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Alanyaspor'a Yunan stoper!
20 Ocak 2017 , 16:38
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor'da transferi çalışmaları devam ediyor.
Alanyaspor, en son Yunanistan Süper Lig ekibi PAOK formasını giyen Giorgios Tzavellas ile prensipte anlaşma sağladı. Tzavellas'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sezonun ilk yarısında PAOK formasıyla 12 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki Giorgios Tzavellas, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 3 kez Yunanistan Milli Takım formasını terletti.
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- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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