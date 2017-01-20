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Alper 11'e dönüyor!
20 Ocak 2017 , 09:34
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Sarı-Lacivertliler’in pazar günkü karşılaşmaya çıkacağı 11 şekillenmeye başladı. Savunmada Kjaer ya da Neustadter, Skrtel’in partneri olacak.
Orta sahada Mehmet Topal’ın sakatlığında Ozan Tufan’ın görev yapması bekleniyor. Yanında da her zamanki gibi Josef forma giyecek.
Advocaat, bu ikilinin önünde ise Lens, Van Persie ve Alper Potuk’a görev verecek.
Adana karşısında görev yapmayan, ligin ilk yarısında ise genelde forvet arkasında oynayan Alper, bu kez sol çizgide ter dökecek.
İleri uçta ise son haftaların formda ismi Fernandao gol arayacak. (Fanatik)
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