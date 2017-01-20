AJANSSPOR- Ali Şen, şampiyonluk adayının her şeye rağmen Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan eski başkan Şen, "Başakşehir'i tebrik edelim. Devre arasında da nokta transferler yaptılar. Şampiyonluğu gözlerine kestirmişler. Başakşehir maçında Fenerbahçe için galibiyetten başka bir şey düşünülemez. Başakşehir için beraberlik iyi sonuç olacaktır. Bizim takımdaki oyuncuların tecrübesi ve baskıyı kaldırabilmesi önemli bir etken bunun için kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

-"SOSA'YI İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Şen, "Savunma oyuncularına fazla para vermezler ama savunma oyuncularıyla büyük takımların değişiklikler yaptıkları ortaya çıkıyor. Simon için tekliflerin olması normal oyuncu sahada varlığını hissettirdi. Giderse Fenerbahçe için çok büyük kayıp olacaktır.

"Mehmet Ekici transferini keşke bu kadar gündeme getirmeseydi. Sansasyonel transferlerin başarılı olduğunu görmedim. Transfer söylentileri futbolculara büyük bir beklenti yüklüyor. Mehmet Ekici beğendiğim bir oyuncu şu anda Trabzonspor'u da kaybetti. Sosa olayını bilemiyorum. Türkiye gelen yabancılar arasında iyi olduğunu kanıtladı keşke bu transfer gerçekleşse. Sosa'yı almalarını tavsiye ediyorum. Sosa mı, Ekici mi deseler Sosa derim" ifadelerini kullandı.

-"HAKEM HATALARI CAN YAKIYOR"

"Aziz Yıldırım seçime gideceğim diyorsa gidecek. Federasyon ve MHK Başkanının dediği gibi hakemler hata yapabilir fakat bu hatalar belli süreden sonra can yakar ve canı yanan bağırır"