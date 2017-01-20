Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a zırhlı araç verildiği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin başkanına gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.

Hürriyet