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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı yapıldı mı?
20 Ocak 2017 , 17:34
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a zırhlı araç verildiği iddia edildi. Bunun üzerine Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 'Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır.' denildi.
İşte o açıklama;
Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır.
Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Sarı lacivertlilerin başkanına gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.
Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.
Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.
Hürriyet
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