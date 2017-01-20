Babel ve Gökhan'da son durum!

AJANSSPOR - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.



Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Bu arada Ankara deplasmanı dönüşü tedavilerine başlanan Babel ve Gökhan da takımla birlikte antrenmana katıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in görev verilmesi halinde iki futbolcu da Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olacak.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın (21 Ocak) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.