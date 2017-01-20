- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Babel ve Gökhan'da son durum!
20 Ocak 2017 , 13:07
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Bu arada Ankara deplasmanı dönüşü tedavilerine başlanan Babel ve Gökhan da takımla birlikte antrenmana katıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in görev verilmesi halinde iki futbolcu da Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olacak.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın (21 Ocak) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar