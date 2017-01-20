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Beşiktaş için Jackson Martinez iddiası
20 Ocak 2017 , 17:03
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin rotasını son olarak Çin'e çevirdiği öğrenildi.
Forvet bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Çin'e çevrildi. Siyah-beyazlıların Guangzhou Evergrande forması giyen Jackson Martinez'i kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi.
Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş'ta yeni isimler de gündemde...
Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin rotasını son olarak Çin'e çevirdiği öğrenildi.
Transfer komitesi, kariyerine Guangzhou Evergrande'de devam eden Jackson Martinez'i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.
Kolombiyalı oyuncu ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, ilk teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, Martinez'in olumlu yanıt vermesi halinde kulübüyle de görüşecek.
Geçen senenin devre arasında Atletico Madrid'den 42 milyon avro karşılığında Çin'e giden 30 yaşındaki oyuncu, yılda 12 milyon 500 bin avro kazanıyor.
Martinez, Guangzhou Evergrande forması ile çıktığı 15 maçta 4 gol attı, 2 gol pası verdi.
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