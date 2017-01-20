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Beşiktaş'tan forvet hamlesi!
20 Ocak 2017 , 00:55
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş yönetimi forvet arayışlarına hız verdi. Siyah beyazlılar, kariyerine Çin'de devam eden Jackson Martinez'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Eto'o defterinin kapanmasının ardından arayışlara başlayan siyah beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Jackson Martinez'i kiralamak için girişimlere başladı. Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetim, ilk teklifini sundu.
Martinez'i sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini ileten siyah beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun cevabını bekliyor.
Kolombiyalı oyuncunun teklife olumlu yaklaşması halinde Guangzhou Evergrande ile görüşecek transfer komitesi, golcü futbolcuyu kiralamak için Çin ekibi ile anlaşma zemini arayacak.
1 yıl önce Atletico Madrid'den 42 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer olan Martinez, Guangzhou Evergrande forması ile çıktığı 15 maçta 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.
NTV Spor
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