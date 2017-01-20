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Bursaspor bu alanda rekora koşuyor!

Tarih20 Ocak 2017 , 13:12

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Bursaspor bu alanda rekora koşuyor!

-AJANSSPOR

Bursaspor bu sezon Süper Lig'de penaltı kazanamayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Ancak sadece bu sezon değil, toplam 31 haftadır penaltı kazanamayan yeşil beyazlılar ligde, Avrupa Ligi'ne katılmak için iddialı bir konumda yer alıyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 haftada 27 puan toplayan timsahlar, 5. sırada bulunuyor.

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