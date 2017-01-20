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Caceres'te yeni gelişme!

Tarih20 Ocak 2017 , 00:21

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Caceres'te yeni gelişme!

Trabzonspor'da transferi yılan hikayesine dönen Martin Caceres transferinde yeni  bir gelişmenin yaşandığı belirtildi.

61.saat.com'dan Hasan Tüncel'in verdiği bilgiye göre; Caceres ve menajerleri, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile son bir görüşme yapmak için geri döndü.

Caceres'i kulüpte istemeyenler olduğu ancak Uruguaylı savunma oyuncusunun menajerinin görüşme yapmak için geri döndüklerini söylediği belirtildi.

Öte yandan transferle ilgili son kararın Caceres'in sağlık raporlarının incelenmesinin ardından verileceği kaydedildi.

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