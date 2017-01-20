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Caceres'te yeni gelişme!
20 Ocak 2017 , 00:21
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'da transferi yılan hikayesine dönen Martin Caceres transferinde yeni bir gelişmenin yaşandığı belirtildi.
61.saat.com'dan Hasan Tüncel'in verdiği bilgiye göre; Caceres ve menajerleri, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile son bir görüşme yapmak için geri döndü.
Caceres'i kulüpte istemeyenler olduğu ancak Uruguaylı savunma oyuncusunun menajerinin görüşme yapmak için geri döndüklerini söylediği belirtildi.
Öte yandan transferle ilgili son kararın Caceres'in sağlık raporlarının incelenmesinin ardından verileceği kaydedildi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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