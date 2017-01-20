Çavuşoğlu'ndan Roberto Carlos açıklaması!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını hızalandıran Alanyaspor'da, dün gece saatlerinde Roberto Carlos ismi gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgisi Ajansspor'a konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Roberto Carlos'un ismi yönetimimize sunuldu. Düşündüğümüz isimler arasında var. Kendisi şu anda Real Madrid'de görev alıyor ve Madrid'den kazandığı ücret 1 milyon Euro civarı.

Carlos'a sezon öncesi Vagner Love konusunda sitemim olmuştu. Carlos kendisinin yanlış anlaşıldığını, Türkiye'yi çok sevdiğini, oyunculuk döneminde Fenerbahçe'de teknik direktör olarak Sivasspor ve Akhisar Belediyespor takımlarında güzel günler geçirdiğini, Alanya'nın çok önemli turizm şehri olduğunu belirtti. Şu anda kendisine hiçbir kırgınlığım yok" açıklamasında bulundu.