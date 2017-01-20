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Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Trabzonspor yolunda.

Devre arası transfer döneminde Olcay, Mas, Medjani ve Pereira gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan Trabzonspor, bir stoper daha almayı düşünüyor. Trabzonspor'un transfer için İstanbul'a getirdiği Martin Cecares'in durumu belirsizliğini sürdürüyürken tranferin gerçekleşmeyeceği iddia edildi. Bu durum Trabzonspor camiasından büyük tepki aldı.

Kendine kulüp bulamayan Chedjou'un Katar transferi olumsuz sonuçlanırken, Kamerunlu savunmacının Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kadro dışı kalan Chedjou'nun kendine takım bulması söylendi.