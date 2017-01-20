Cimbom Karabük deplasmanında!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

- Sneijder cezalı

Galatasaray takımının yıldız ismi Wesley Sneijder, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Sneijder, bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, kendisine kulüp bulması istenen ve kadroda düşünülmeyen Aurelien Chedjou, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesine neden olan hareket sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezayı, Kardemir Karabükspor müsabakasıyla doldurmuş olacak.

Galatasaray'da Nigel de Jong ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmesi durumunda, sarı-kırmızılı takımın 19. haftadaki Akhisar Belediyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

- Ligde 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde 6 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor.

Ligdeki son yenilgisini 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe yenilgisini yaşadığı 11. haftada zirvenin 9 puan gerisine düşen Galatasaray, ardından Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1), Gaziantepspor (3-1), Osmanlıspor (2-2), Aytemiz Alanyaspor (5-1) ve Atiker Konyaspor (1-0) maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek yeniden zirve mücadelesine ortak oldu.

Galatasaray, 18. haftaya 39 puanlı lider Medipol Başakşehir ve 38 puanlı Beşiktaş'ın ardından 36 puanla üçüncü durumda girdi.