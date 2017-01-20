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Eslem Öztürk'ten Erzurumspor açıklaması
20 Ocak 2017 , 17:59
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Beşiktaş'tan Erzurumspor'a giden Eslem Öztürk, transferde katkısı olanlara teşekkür etti.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2 sezondur A takımla idmanlara çıkan Eslem Öztürk, ara transferde Erzurumspor ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştı.
Konuyla igili konuşan genç oyuncu "Bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan başkanıma çok teşekkür ederim. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü, daha hazır gelmek adına; bir büyük camiadan, diğer büyük bir camia olan Erzurumspor'a geldim. Erzurumspor'u a hedeflediği yere ulaştırmak için mücadele edeceğim. Beşiktaş kulübüned bana emeği geçen tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ederim" dedi.
Ajansbeşiktaş
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