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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Tarih20 Ocak 2017 , 18:17

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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer takımla çalışırken, Mehmet Topal özel program dahilinde sahada antrenman yaptı.

Tedavilerine devam edilen Volkan Şen ve Uygar Zeybek ile ağrısı olan Aatıf Chahechouhe antrenmanda yer almadı.

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