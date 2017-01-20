Fenerbahçe'nin gözü o maçta!

Milan’ın yarın Serie A’da Napoli ile oynayacağı karşılaşma Arjantinli yıldız için dönüm noktası. Ya performansıyla takımda kalacak ya da İtalya’ya veda edecek

Fenerbahçe, orta saha transferi için kime elini atsa boş kaldı… Mehmet Ekici'de henüz sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Jose Sosa için de bastırıyor. İki transfer de çıkmazda gibi görünse de yöneticiler umutlarını yitirmiş değil. Milan'da forma şansı bulamayan, Torino ile oynanan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Jose Sosa, hafta başında Fenerbahçeli yöneticilerle Milano'da bir araya gelmişti. Milan Başkanı Galliani'nin "Sosa'yı satmayı düşünmüyoruz" açıklamasına rağmen sarı-lacivertliler, Sosa defterinin kapanmadığını belirtmişlerdi.

OYNAMAZSA GELİR BEKLENTİSİ

Serie A'da yarın oynanacak Milan-Napoli maçı Arjantinli yıldız için dönüm noktası… Sosa bu karşılaşmada göstereceği performansla ya Milan'da kariyerine devam edecek ya da İtalya'ya veda edecek. Fenerbahçe yönetimi, şimdi dikkatle gelişmeleri takip ediyor. 2.5 yıl için oyuncuya 7.5 milyon Euro teklif eden sarı-lacivertliler, Sosa'nın Napoli karşılaşması sonrası atacağı adımları merakla bekliyor. Yıldız oyuncunun, Torino'dan sonra Napoli maçında da yedek kalması halinde İstanbul'a gelişinin hızlanacağına inanç tam. (Sabah)