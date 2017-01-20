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Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı reddi!
20 Ocak 2017 , 19:10
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PFDK, Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Alınan PFDK kararı şu şekilde;
FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sporcusu İSMAİL KÖYBAŞI’nın, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE, Karar verilmiştir.
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