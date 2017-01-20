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Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı reddi!

Tarih20 Ocak 2017 , 19:10

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Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı reddi!

PFDK, Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Alınan PFDK kararı şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sporcusu İSMAİL KÖYBAŞI’nın, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE, Karar verilmiştir.

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