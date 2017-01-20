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Fernando Torres ile ilgili flaş açıklama!
20 Ocak 2017 , 19:18
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR ÖZEL/Özgür SANCAR
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen İspanyol golcü Fernando Torres için Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo bir açıklama yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cerezo, "Beşiktaş Kulübü başkanıyla hiçbir zaman konuşmadım. Bize Torres ile ilgili Türkiye'den hiçbir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla ya da başka şekilde de bir bilgi iletilmedi. Elimizde Beşiktaş ya da Türkiye'den başka bir takımın Torres'le ilgilendiğine dair bir bilgi yok" dedi.
Fernando Torres'in Ocak ayı içerisinde takımdan ayrılma olasılığı hakkındaki fikrini de paylaşan başkan Cerezo, "Torres bugün itibariyle bizim futbolcumuzdur. Bizimle devam ediyor" ifadesini kullandı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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