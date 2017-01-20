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Galatasaray çift forvete dönüyor...
20 Ocak 2017 , 16:21
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Galatasaray, Kardemir karabükspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde son 6 maçtır kaybetmediği rakibi karşısındaki geleneği sürdürmek istiyor.
Tüm hesaplarını galibiyet için hücum üzerine kuran sarı kırmızıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Wesley Sneijder'in sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği maçta takımını çift forvet oynatacak.
Hücum hattında Eren Derdiyork ile Lukas Podolski'yi kullanacak Hollandalı teknik adam, ilk 11'de görev vereceği yeni transfer Garry Rodrigues'i bir kanatta, Bruma'yı diğer kanatta görevlendirecek.
Riekerink, antrenmanlar sırasında yaptığı toplantılarda da Kardemir karabükspor maçının hafife alınmamasını istiyor. Hollandalı çalıştırıcı futbolcularına "Önemli bir deplasman maçına çıkacağız. hepinizin üzerlerinize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeniz önemli. Kritik bir mücadele olacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını rahat izlemek için kazanmamız şart" ifadelerini kullanıyor.
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