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Galatasaray kafilesi Karabük'te

Tarih20 Ocak 2017 , 20:00

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Galatasaray kafilesi Karabük'te

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.

İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e giden sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara tezahüratta bulundu. 

Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele girebilen futbolculardan Yasin Öztekin'in gözüne bir taraftarın eli çarptı.

Galatasaray takımı, otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

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