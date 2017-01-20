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Gaziantepspor 10'u buldu!

Tarih20 Ocak 2017 , 17:33

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Gaziantepspor 10'u buldu!

AJANSSPOR ÖZEL-
Gaziantepspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep yönetimi, sezonun ilk yarısını Arjantin Premier Lig ekiplerinden Newells Old Boys'da kiralık olarak geçiren Flamengolu Lucas Andres Mugni ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Mugni'nin bu gece 23.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması beklenirken, 02.50 uçağıyla Gaziantep'e geçeceği belirtildi.

10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon Newells Old Boys takımında 6 maçta forma giydi.   

(Kaynak gösterilmeden kullanılmaz)

 

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