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Gaziantepspor Khaly Thiam'ı bitirdi...
20 Ocak 2017 , 23:04
Gaziantepspor transferde hız kesmiyor.
İkinci yarıda daha güçlü bir kadro oluşturmak için düğmeye basan kırmızı-siyahlılar son olarak MTK Budapest takımında forma giyen Senegalli ön libero Khaly Iyane Thiam’ı anlaşmak üzere Gaziantep’e getiriyor.
Ön libero mevkiinde oynayan ve on numara pozisyonunda da görev yapabilen 23 yaşındaki yetenekli futbolcu Khaly Iyane Thiam’ın bu gece uçakla Gaziantep’e geleceği ve sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağı öğrenildi.
Gaziantepgunes
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