- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Havlu atmak yakışır mı?"
20 Ocak 2017 , 10:51
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir maçını şampiyonluk yolundaki kader karşılaşması olarak değerlendirdi...
Hollandalı çalıştırıcı pazar günü oynanacak zorlu maç öncesinde futbolcularıyla sürekli toplantılar yaparak alınacak 3 puanın öneminin altını çiziyor. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, “Başakşehir maçı bizim için ölüm kalım maçı. Ligdeki kaderimiz bu maça bağlı. Bu haftadan lige havlu atmak size yakışır mı? Bunu kabullenebilir misiniz? Bunun için maçın önemini anlayın. Kazanmak zorundayız. Önümüzde bir değil 3 takım var. Bu yüzden olası bir puan kaybında üçünü birden geçmek çok zor olacaktır. Bunu düşünerek maça hazırlanmanızı istiyorum. 3 puandan başka bir şeyi aklınıza getirmeyin” diye konuştu.
‘STAT DOLACAK MI?’
Dick Advocaat bir yandan oyuncularını motive ederken diğer yandan da bu önemli sınavda Ülker Stadı’nın tribünlerinin dolmasını istiyor. Bunun için de sürekli olarak bilet satışlarıyla ilgili bilgiler alan tecrübeli çalıştırıcı, gelen olumsuz bilgiler üzerine de “Stadın durumu ne olacak?” demekten kendini alamıyor. Fenerbahçe için büyük önem taşıyan maç için şu ana kadar sadece bine yakın biletin satıldığı öğrenildi. (Habertürk)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar