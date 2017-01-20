İlk 11'de başlayacak mı?

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'la oynayacağı maçta Yasin 11’de olacak... Rodrigues yine yedek kalacak.

Süper Lig'de yarın zorlu Karabük deplasmanına çıkacak Galatasaray'da 11 netleşiyor. Riekerink yeni transfer Rodrigues'i bu kez de kulübede oturtacak.

ÇİFT FORVET!

İlk 11 tercihini Yasin'den yana kullanacak olan Hollandalı hoca, Rodrigues'i Konya'da olduğu gibi 2. yarıda kullanacak. Sneijder'in yokluğunda ise Podolski ve Eren çift forvet olarak görev yapacak.

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