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İşte Kerim Frei'ın ücreti!
20 Ocak 2017 , 17:09
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Beşiktaş, Kerim Frei'dan ne kadar ücret kazanacağını KAP'a bildirdi
İşte anlaşmanın detayları
Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun sözleşmesi boyunca;
Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.
Bu arada kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerim Frei: "Birmingham ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaktan dolayı mutluyum. Yeni takımımla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Birmingham City'nin yeni transferi Kerim Frei'ın forma numarası belli oldu.
Beşiktaş'tan bonuslar dahil 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Birmingham City'ye transfer olan Kerim Frei'ın forma numarası belli oldu
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kerim'in 21 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Frei, Beşiktaş'ta da 21 numaralı formayı giyiyordu.
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