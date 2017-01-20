İşte Kerim Frei'ın ücreti!

Beşiktaş, Kerim Frei'dan ne kadar ücret kazanacağını KAP'a bildirdi

İşte anlaşmanın detayları

Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.

Bu arada kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerim Frei: "Birmingham ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaktan dolayı mutluyum. Yeni takımımla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Birmingham City'nin yeni transferi Kerim Frei'ın forma numarası belli oldu.

Beşiktaş'tan bonuslar dahil 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Birmingham City'ye transfer olan Kerim Frei'ın forma numarası belli oldu

İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kerim'in 21 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Frei, Beşiktaş'ta da 21 numaralı formayı giyiyordu.