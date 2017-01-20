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Karabük'le 18. randevu!
20 Ocak 2017 , 10:20
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.
- Kardemir Karabükspor 6 maçtır kazanamıyor
Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
- Karabük'teki maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.
Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.
- Maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
-------------- ----------------------------------------------- ---------
1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)
1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0
2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1
2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1
2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
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