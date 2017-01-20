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Kayserispor açıkladı! Yasak kalktı mı?
20 Ocak 2017 , 11:57
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- Spor Toto Süper Lig
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Kayserispor Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayserispor’un fahri başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile kentin ileri gelenleri tarafından göreve davet edilen Erol Bedir’in, 2017 yılbaşı itibari ile fahri olarak çalışmaya başladığı ve öncelikle mevcut kadrodaki futbolcuların durumuna önem verildiği belirtildi.
Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe getirildiği anımsatılan açıklamada, teknik heyetin yapmış olduğu tespitler sonucunda eksik yerlere transfer çalışması yapıldığı ve 6 futbolcuyla anlaşıldığı kaydedildi.
Federasyona 12 milyon liralık borcun sürpriz bir şekilde karşılarına çıktığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan transferlere lisans çıkarmak için bu bedelin federasyona 19 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yatırılması, SGK ve maliyeden de borçsuz kağıdının alınması da yasal zorunluluktur. Erol Bedir’in maddi manevi katkısı sonucu
transfer ve lisans çıkarma işlemlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Mevcut kadromuza ilaveten, Douglas Ferreira, Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan’ın transferleri gerçekleştirilmiş ve lisansları çıkartılmıştır."
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