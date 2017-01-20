Kerim gitti o geliyor!

Beşiktaş, genç oyuncusunu Birmingham’a 2.5 milyon Euro’ya sattı. Yönetim, Jackson Martinez’i 5 milyon Euro’ya kiralayacak...

Beşiktaş transfer çalışmalarında gaza bastı. Süper Lig ekiplerinin gözdesi olan Kerim Frei, sürpriz bir şekilde İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, bu transfer karşılığında 2.5 milyon Euro alacak. Kerim, 2013'te Fulham'dan 3 milyon 150 bin Euro (O zamanki kurla 8.9 milyon TL) karşılığında transfer edilmişti. Kulüp, 10 milyon TL'lik gelirle Kerim'in transferinden 1.1 milyon TL kâr edecek.

Başkan Fikret Orman'ın ısrarla istediği Kolombiyalı forvet Jackson Martinez transferinin de önü açıldı. Kerim'den gelecek 2.5 milyon Euro ile birlikte yönetim, Kolombiyalı golcüye 5 milyon Euro'luk teklif yapacak. Yıldız golcünün menajerinin bu teklifi kabul edebileceği öğrenildi. Guangzhou Evergrande'de forma giyen Jackson, Avrupa'da bir kulüpte kiralık oynamaya sıcak bakıyor.

KERİM’E ÖZEL MADDE

Kerim’in satışı için hazırlanan sözleşmede “bir üst lig” maddesi de konuldu. Buna göre Birmingham, Championship'ten Premier Lig'e çıkarsa gurbetçi yıldız için Beşiktaş'a yaklaşık 800 bin Euro daha ödeyecek. Birmingham, Kerim'i başka takıma satmak isterse, bedelin %20'sini Kartal'a ödemek zorunda kalacak. (AMK)