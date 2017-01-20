Kjaer için seferberlik!

Fenerbahçe’de takımın önemli isimlerinden olan Simon Kjaer’e yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Üst ön adale zarında oluşan yırtık sebebiyle takımdan ayrı olan Danimarkalı futbolcu, Adanaspor maçında forma giyememişti. Tecrübeli stoperin Medipol Başakşehir maçına yetişmesi için sağlık heyeti elinden gelen çabayı gösteriyor. Hatta Kjaer’e uygulanan özel tedavi programı evinde bile sürüyor. Tesisler dışında 26 yaşındaki futbolcunun durumu her gün yakından takip ediliyor.

Bu arada, Gençlerbirliği ile kupa maçında karşılaşan sarı-lacivertliler bir günlük iznin ardından bugün Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

Karavaev’e tam not

Devre arasında Zorya’dan gelen ve kiralık forma giyen Alexander Karavaev, kısa sürede göz doldurdu. Ukraynalı futbolcu, Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında attığı gol ile tam not aldı.

Performans olarak da sınıfı geçen 24 yaşındaki yıldız, teknik heyetin beğenisini topladı. Dirk Advocaat’ın özellikle isteyerek kadrosuna kattığı Karavaev’in birçok bölgede kullanılması bekleniyor.

Sağ kanatta görev alan genç oyuncu, sağ bek ve sol kanat alternatifleri olarak da düşünülüyor. Karavaev, Medipol Başakşehir maçında kullanılacak.

Taraftar endişesi

Spor Toto Süper Lig’de sezonun en kritik maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkacak Fenerbahçe’de taraftar endişesi yaşanıyor. Son Adanaspor maçında tribünleri doldurmayan taraftarların, dün itibariyle ilgisiz kalması moralleri bozdu. Şu anda sadece bin civarında bilet satıldığı öğrenilirken, pazar günü Kadıköy’de yapılacak zorlu maçta tribün desteğinin az olmasının sıkıntı çıkarmasından çekiniliyor. (Milliyet)