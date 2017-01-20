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Konyasporlu futbolculardan Türk askerine mesaj
20 Ocak 2017 , 17:27
Konyasporlu futbolcular El Bab'ta görev yapan Türk askeri için videolu mesaj yayınladı.
Konyaspor’da takım kaptanı Ali Çamdalı ile birlikte takımda forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, El-Bab’ta görev yapan Türk askeriyle ilgili videolu mesaj yayınladı.
Mesajda futbolcular, “Aziz vatanın mert, yürekli cesur evlatları. El Bab'ın yiğit, korkusuz aslanları. Şehitlerimizin vatanperver arkadaşları. Sizin sayenizde alnımız ak. Başımız dik, sırtımız pek. Sanmayın ki orada yalnızsınız. 80 milyonun aklında, dualarındasınız. Bu vatan için, bayrak için, millet ve memleket için yaptıklarınızı unutursak kanımız, kalbimiz kurusun” dedi.
Amk
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